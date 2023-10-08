تيغالي ينفرد بالمركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإماراتي

فاز الشارقة على مضيفه الإمارات 2 -1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.



وتقدم الشارقة عن طريق سيباستيان تيغالي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك ليثيري سيلفا التعادل للإمارات في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل الشارقة الهدف الثاني عن طريق تيغالي، فيما أضاف موسى ماريغا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الشارقة رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإمارات عند خمس نقاط في المركز العاشر.

وشهدت المباراة أول هدفين لتيغالي بقميص الشارقة، ورفع تيغالي رصيد أهدافه في دوري أدنوك للمحترفين إلى 181، سجلهم بقمصان الوحدة والنصر ثم الشارقة، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة الهدافين المواطنين خلف علي مبخوت الهداف التاريخي الذي يملك 211 هدفا في رصيده أهدافه بالدوري، متفوقا على اسطورة نادي الوصل، فهد خميس الذي يملك 175 هدفا.

وانضم تيغالي إلى الشارقة في فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر قادما من نادي الوحدة