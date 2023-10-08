العين يهدد النصر بالقوة الهجومية المرعبة

تُختتم اليوم مواجهات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الإمارات مع الشارقة في رأس الخيمة عند الساعة 17:20، فيما يجمع لقاء السهرة النصر مع العين على استاد آل مكتوم عند الساعة الثامنة مساءً.

وسيكون العين على موعد مع تاريخ جديد في دوري المحترفين، إذا تمكن من تحقيق الفوز على النصر، والعودة بالنقاط الثلاث، ليُحقق بذلك خمسة انتصارات متتالية له في المسابقة، متخطياً إنجازه في موسم 2011-2012، حينما جمع 13 نقطة، من أربعة انتصارات وتعادل وحيد.

ولعب العين هذا الموسم ثماني مباريات، فاز فيها جميعاً، آخرها أمام أهال التركماني 4-2 في دوري أبطال آسيا.

وبات العين فريقاً مُرعباً بقيادة مدربه الهولندي ألفريد شيرودر وقدرات المهاجم التوغولي لابا كودجو والمغربي سفيان رحيمي، إذ سجل الفريق بقيادته أرقاماً قياسية بالانتصار في كل المباريات، وسجل 28 هدفاً، في حين سكنت شباك الفريق سبعة أهداف.

ولن تكون مهمة الزعيم سهلة أمام النصر، للحفاظ على صدارته للدوري، ومواصلة أرقامه الاستثنائية، إذ سيواجه فريقاً منتشياً بانتصاره الأخير على حتا بثلاثة أهداف، ليكسر بذلك سلسلة نتائجه السلبية في بداية الموسم بالخسارة في ثلاث مواجهات متتالية.

ويُمني النصر النفس بأن يكون أول فريق من أصل سبعة واجهت «الزعيم» هذا الموسم لإيقاف سلسلة انتصاراته، من أجل البحث عن المزيد من الاستقرار على مستوى النتائج.

مواجهة صعبة

تنتظر الشارقة مواجهة بالغة الصعوبة أمام الإمارات، الذي يعيش أوج فتراته في الدوري، وتحديداً منذ قدوم مدربه الإسباني لويس بلاناغوما، الذي استطاع أن يحصد أربع نقاط في المباراتين اللتين تولى فيهما القيادة الفنية للصقور، خلفاً للمدرب الوطني محمد جالبوت.

ويبحث الشارقة، بقيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين، عن العودة مجدداً إلى سكة الانتصارات، بعد خسارته في الجولة الماضية على ملعبه وبين جماهيره من العين 2-3، وهي المباراة الثانية على التوالي التي يخسرها الملك في الإمارة الباسمة.

ويُدرك فريق الشارقة أن ضياع أي نقطة في هذا التوقيت من عمر الدوري، يعني أن الفريق قد ابتعد خطوة إضافية في المنافسة على بطولة الدوري، التي يتمنى «الملك

» أن يحرز لقبها، بعد أن ضاع منه في الموسم الماضي لحساب شباب الأهلي.