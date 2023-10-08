شباب الأهلي ينزف للمرة الأولى.. والوصل يخسر نقطة رابعة

قدم الجزيرة هدية على طبق من ذهب للعين للانفراد بصدارة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد أن فرض التعادل الإيجابي 1-1 على مطارده المباشر شباب الأهلي «حامل اللقب»، أمس، فيما سقط الوصل هو الآخر في فخ التعادل بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه عجمان في زعبيل.

على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، قدم الجزيرة واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وتقدم بفضل لاعبه الإسباني أليخاندرو بوزيلو، بعد تسديدة ارتطمت بجسد المدافع لوكا ميليفوجيفيتش، وغيرت اتجاهها لتستقر على يمين الحارس حسن حمزة «19». ولكن «فرسان دبي» نجحوا في إدراك التعادل بعد ثلاث دقائق من انطلاقة الشوط الثاني عن طريق البرازيلي يوري سيزار، بعد مجهود فردي مميز.

وجاءت المباراة حماسية ومثيرة، وحبست الأنفاس حتى الدقيقة الأخيرة، إذ لم يتأثر الجزيرة بغياب مهاجمه الدولي علي مبخوت هداف مواجهات الفريقين بـ13 هدفاً، بسبب وعكة صحية ألمت به، فعدل مدربه الهولندي فرانك دي بور من طريقة لعب «فخر أبوظبي»، والزج بُمهاجم وهمي أليخاندرو بوزيلو، مع الاعتماد على ثلاثي الوسط عبدالله رمضان وفيرناندو وكوليبالي، لاختراق دفاعات شباب الأهلي من عُمق الملعب. وعانى شباب الأهلي لفترات طويلة قبل تهديد مرمى الجزيرة، إذ انتظر حتى الدقيقة 37، للقيام بأول تهديد حقيقي للحارس علي خصيف الذي دافع عن مرماه ببسالة، حينما حرم يحيى الغساني التسجيل من انفراد بالمرمى.

ونجح يوري سيزار في كسر صمود علي خصيف، بإدراك التعادل من مجهود فردي مميز، أنهاه بوضع الكرة من بين قدمي الحارس.

نقطة للوصل

وعلى ملعبه، تراجع الوصل خطوة أخرى في صراعه للمنافسة على اللقب، بتعادله 1-1 أمام عجمان، ليفقد النقطة الرابعة على التوالي، ويصبح رصيده 11 نقطة.

وفاجأ عجمان أصحاب الأرض بالتسجيل أولاً عن طريق البحريني علي مدن من هجمة مرتدة صنعها المغربي وليد أزارو، وسدد منها اللاعب البحريني كرة أرضية على يسار الحارس خالد السناني «25».

وعجز الوصل عن تهديد الحارس يوسف أحمد في الكثير من أوقات المباراة، وفي المقابل، لم يُغامر مدرب عجمان الروماني دانيل إيسايلا، في أول مهمة رسمية له مع «البرتقالي»، فلعب بأسلوب دفاعي منذ الدقيقة الأولى.

وفي الدقيقة «57» تمكن المالي سيكا سيديي من استغلال خطأ دفاعي من جانب عبدالله صالح وأدرك التعادل للوصل.