خالد العطاس.. يجمع بين «الكرة والقانون»

يجمع مدافع فريق العين خالد العطاس بين مشواره الرياضي وتحصيله الأكاديمي وهو ما أوصله لأن يكون لاعباً في «الزعيم» والمنتخب الوطني، وفي الوقت نفسه حاصلاً على بكالوريوس القانون العام، ويسعى لمواصلة الدراسات العليا من أجل بلوغ درجة الماجستير في القانون الرياضي والمضي قدماً وصولاً للدكتوراه.

وقال العطاس لـ«الإمارات اليوم» إن إرادته بأن يكون شخصاً متعلماً ساعدته في إيجاد الوقت للجمع ما بين الرياضة والتحصيل الأكاديمي، موضحاً أن «كل إنسان يمتلك الإرادة يستطيع أن يحقق مبتغاه»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سيعمل على الاستمرار في الدراسة وصولاً للحصول على درجة الدكتوراه في القانون الرياضي.

وتمتلك عائلة لاعب العين جينات رياضية، واللافت أن الأغلبية اختاروا المراكز الدفاعية بعكس شقيقه أحمد الذي يلعب مهاجماً في نادي الجزيرة، بينما البقية مثل عبدالله وحمدان مدافعون، كما أن العائلة تبرع في لعبة كرة الطائرة، إذ يلعب ابن عمته حسين في فريق بني ياس وابن عمه أحمد في الجزيرة.

ونفى اللاعب الدولي أن يكون قد شعر بالرهبة خلال بداية مشواره مع فريق العين الذي انتقل إليه بداية الموسم الجاري قادماً من بني ياس، وقال: «من لديه طموح في أن يكون لاعباً في أفضل ناد في الإمارات وآسيا، والذي كان بمثابة حلم منذ الصغر، يعرف كيف يجتهد ويصنع الثقة بنفسه».

وكشف المدافع الدولي أنه إلى جانب تحليل المباريات مع الجهاز الفني فإنه يحرص على متابعة أفضل الأندية العالمية على غرار مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة من أجل التعلم، وقال: «هذه الأندية لديها النهج الكروي نفسه الذي نطبقه في نادي العين مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر لذلك أشاهد هذه المباريات وأتعلم منها».

وحول النصيحة التي يمكن أن يقدمها للاعبي كرة القدم الصغار الذين يرغبون في السير على خطاه في أن يكونوا لاعبين في فريق العين، قال: «هناك مجموعة من النصائح والتي أتبعها شخصياً، مثل الابتعاد عن الأمور التي ليس لها علاقة بكرة القدم، والتركيز وتحليل الأداء والثقة في قدراتك والاستماع لنصائح من يتمنون لك الخير وقبل ذلك وبعده التوكل على الله».

• «كل إنسان يمتلك الإرادة يستطيع أن يحقق مبتغاه».