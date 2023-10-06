3 مواجهات متكافئة في الجولة الخامسة للــدوري.. موســــيماني في خطر

تنطلق، اليوم، الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات، إذ يلتقي اتحاد كلباء مع ضيفه حتا عند الساعة 17:20، ويلعب في التوقيت ذاته البطائح مع خورفكان على استاد خالد بن محمد في الإمارة الباسمة، فيما تختتم اللقاءات بمباراة بني ياس مع الوحدة على استاد الشامخة في الثامنة مساءً.

وتتصدر مباراة بني ياس والوحدة العنوان العريض في مواجهات اليوم، ففريق «السماوي» قدم مباريات عالية المستوى، رغم فقدانه نقطتين في الجولة الماضية أمام الإمارات بالتعادل السلبي، فيما استقبل الوحدة خسارة ثانية له هذا الموسم من شباب الأهلي بملعب الأخير 1-3.

ويخوض الفريقان المواجهة ولا بديل أمامهما سوى تحقيق الفوز والخروج بالعلامة الكاملة من النقاط، إذ يدرك كل مدرب أن مستقبله قد يكون محفوفاً بالمخاطر في حال الخسارة، خصوصاً مدرب «العنابي» الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي لم يتمكن حتى الآن من إقناع جماهير الوحدة بمدى قدرة الفريق على المنافسة في بطولة الدوري.

وتعرّضت إدارة النادي والمدرب لانتقادات جماهيرية كبيرة عبر المنصّات الإعلامية المختلفة، بسبب عدم اختيار اللاعبين الأجانب على القدر الذي يعزز من قدرة الفريق على المنافسة على لقب الدوري الغائب عن الفريق منذ 13 موسماً، الأمر الذي سيضع «العنابي» تحت الضغط في تلك المباراة لحاجته الماسّة إلى الفوز.

أما بني ياس، الذي يقدم عروضاً بقيادة مدربه السلوفيني داركو ميلانيتش، ولكن مازالت تنقصه النتائج، إذ لم يتمكن سوى من تحقيق فوز وحيد أمام النصر، وخسر من العين والوصل وتعادل مع الإمارات، لهذا سيعمل جاهداً على تصحيح المعادلة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوحدة الذي يتفوق عليه في المواجهات المباشرة بواقع 13 فوزاً مقابل أربعة فقط لبني ياس، وحضر التعادل في سبعة لقاءات.

شهية مفتوحة

وستكون شهية اتحاد كلباء مفتوحة، حينما يستقبل حتا، صاحب المركز الأخير، بعد أن عاد من عجمان بفوز كبير على «البرتقالي» 5-3 وهو الانتصار الأول للاعبي المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، والذي يُمني النفس أن يبني على هذا الانتصار لحصد المزيد من النقاط للتقدم خطوة كبيرة في جدول الدوري. ويحتل «النمور» المركز العاشر برصيد أربع نقاط، وباتت الفرصة مواتية أمامه لمواصلة الانتصارات، فيما مازالت وضعية حتا بالغة الصعوبة، على الرغم من التغييرات التي قامت بها الإدارة بالتعاقد مع المدرب الإيطالي فابيو فيفياني، الذي لم يستطع أن يحصد أي نقاط أمام الوحدة والنصر، فخسر في الأولى بهدف دون رد، وأمام «العميد» بثلاثية نظيفة.

مواجهة متكافئة

ولا يمكن التوقع بما ستسفر عنه المواجهة التي ستجمع البطائح مع خورفكان، في ظل تكافؤ مستوى الفريقين، إلا أن الفريق الضيف يتمتع بمعنويات قد تكون الأفضل، بعد أن حقق عودة هي الأروع في تاريخ دوري أدنوك للمحترفين، حينما عاد بالنتيجة أمام الوصل 3-3 بعد أن كان متأخراً بثلاثية نظيفة ويلعب بتسعة لاعبين، ما قد يزيد من حماسته لتحقيق نتيجة إيجابية، في حين يأمل البطائح أن يُنهي حالة الصيام عن النقاط التي تلازمه على ملعبه، والتي لم يستطع على مدار 15 مباراة خلال الموسمين الماضي والحالي أن يحقق سوى انتصاراً واحداً كان على حساب النصر قبل جولة من ختام النسخة الماضية.

• الوحدة خسر مرتين بقيادة موسيماني.. و«الشامخة» طريقه للعودة.

• خورفكان يتمتع بمعنويات عالية بعد «ريمونتادا» تاريخية أمام الوصل.