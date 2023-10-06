الكعبي: تألق حمزة ليس مفاجئاً لشباب الأهلي

أكد إداري الفريق الأول لكرة القدم في نادي شباب الأهلي، خالد الكعبي، أن المستوى اللافت الذي قدّمه حارس المرمى، حسن حمزة، في المباراتين الماضيتين أمام البطائح والوحدة لم يكن مفاجئاً بالنسبة للجهاز الفني في «فرسان دبي».

وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»، إن حمزة يستحق الحصول على فرصة المشاركة أساسياً مع شباب الأهلي، موضحاً: «المستوى الذي قدّمه حمزة مع الفريق في أول مباراتين يشارك فيهما أساسياً عقب إصابة ماجد ناصر، لم يكن مفاجئاً بالنسبة للجهاز الفني، لأننا نعلم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها، وقدراته التي تؤهله للمشاركة مع الفريق ضمن التشكيلة الأساسية».

وأضاف: «سعداء بالمردود الذي قدّمه حسن حمزة أمام البطائح والوحدة، ولاشك في أنه كان نجم المباراة الأول في المباراة التي فاز فيها شباب الأهلي على (العنابي) 3-1، بعدما تألق وأبعد أكثر من فرصة خطرة عن مرمى الفريق، ما كان له تأثير كبير في حصول الفريق على النقاط الثلاث».

وتابع: «في الوقت نفسه يجب عدم الاستعجال والضغط على حمزة، لأنه يحتاج إلى خوض مزيد من المباريات، إذ إن حساسية اللعب في المباريات الرسمية تختلف عن التدريبات والمباريات الودية، لذلك يجب أن يكون هناك صبر على مردود اللاعب، والأهم أنه يمتلك الإمكانات التي تساعده على الظهور بشكل جيد، بينما نتمنّى أن يتعافى ماجد ناصر من الإصابة التي تعرض لها، ويعود في أسرع وقت ممكن، لما يشكّله من أهمية كبيرة بالنسبة للفريق». وتحدث إداري شباب الأهلي عن المباراة المقبلة التي يخوضها الفريق خارج أرضه أمام الجزيرة، وقال: «مباراة صعبة أمام منافس قوي، وتأتي بعد مباراة قوية لعبناها في الجولة الماضية أمام الوحدة. وبشكل عام جميع المباريات صعبة ولا توجد مباراة سهلة، ونأمل أن يواصل (فرسان دبي) عروضه القوية ونتائجه الجيدة التي حققها في بداية الموسم، بفوزه في الجولات الأربع الأولى من مسابقة الدوري».

وزاد بقوله: «الجزيرة من الفرق التي تلعب كرة قدم جميلة، ونتمنى أن يقدّم الفريقان مباراة تنال إعجاب الجمهور».