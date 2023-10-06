الكشف عن الشعار الرسمي لمونديال كرة القدم الشاطئية في دبي

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، أمس، الشعار الرسمي للبطولة، التي تستضيفها دبي من 15 إلى 25 فبراير 2024.

جاء ذلك في حفل أقيم أمس في دبي، وحضره نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عمر المهيري، وعضو اللجنة المنظمة مدير البطولة محمد بن هزام الظاهري، ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بـ(الفيفا) جوان كوسكو، ومدير بطولات كرة القدم الشاطئية في (الفيفا) جايمى يارزا، وعلي عمر من مجلس دبي الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وممثلو المنتخبات المشاركة في «المونديال».

وتجرى اليوم قرعة البطولة، بمكتبة محمد بن راشد بدبي، بمشاركة 16 منتخباً، يتقدمها منتخب الإمارات.

من جانبه، أكد محمد بن هزام الظاهري أن كل الإمكانات متوافرة لتيسير الحضور الجماهيري الكبير في البطولة، مشيراً إلى أن منتخب الإمارات يستعد بقوة للبطولة، ولديه معسكر داخلي، وعدد من المباريات الودية واتحاد الكرة يولي اهتماماً كبيراً بالكرة الشاطئية.

وقال: «إقامة مراسم القرعة اليوم في مكتبة محمد بن راشد لها دلالات عميقة، المكتبة وجهة عالمية، ودائماً قبلة للزوار من محبي الثقافة والقراءة، وستكون هناك زيارات وجولات للجنة المنظمة وضيوف البطولة وجميع المنتخبات للمكتبة».

وأشار علي عمر إلى أن تكاتف جميع الجهود يؤكد أنها ستكون نسخة مميزة واستثنائية، تجسد جودة التنظيم الإماراتي عبر التاريخ لمختلف البطولات والفعاليات العالمية الرياضية. وقال إن اختيار «حي دبي للتصميم» لإقامة ملعب البطولة فيه، جاء بعد مشاورات عديدة مع (الفيفا)، في ظل تعدد الأماكن والملاعب المميزة في دبي، والتي تضاعف عددها منذ آخر نسخة للمونديال أقيمت في دبي عام 2009.

وأضاف: «عرضنا قائمة تضم خمسة ملاعب مميزة في أرجاء دبي، كلها تحقق الاشتراطات اللازمة، وقام ممثلو (الفيفا) بزيارتها جميعا، واختاروا حي دبي للتصميم الذي تم تصميمه بعناية فائقة، وبعد دراسة عميقة من قبل الشركة المنفذة».

• البطولة تقام من 15 إلى 25 فبراير المقبل في «حي دبي للتصميم».