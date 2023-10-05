محمد بن حمد الشرقي: الفجيرة وجهة رياضية عالمية ومحطة للتنافس بين الأبطال

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن الإمارة باتت وجهة عالمية لأهم البطولات والأحداث الرياضية ومحطة للتلاقي والتنافس الرياضي بين الأبطال في مختلف الألعاب، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، في مجال الرياضة بإعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتطوّر في الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح اليوم، في قصر الرميلة، كلاً من رفائيل سانتوخا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين ببناء الأجسام «مس آند مستر وورلد»، وذلك على هامش انطلاق البطولة التي تستضيفها الإمارة حتى السابع من أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز أبطال وبطلات العالم في رياضة بناء الأجسام من الهواة والمحترفين.

وتم خلال اللقاء اطلاع سمو ولي العهد من قبل رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام على اختيار الفجيرة عاصمة العالم لبناء الأجسام بموافقة الاتحادات المعنية في اللعبة والتي تمثل 204 دول أعضاء في الاتحاد الدولي.

وقال سموه:«تواصل إمارة الفجيرة تحقيق النجاحات بما يتعلّق باستضافة كبرى البطولات الرياضية التي تحشد حولها نخبة من أبرز اللاعبين المحترفين والهواة من خلال تبنّي أرفع السياسات والممارسات الرياضية التي تسهم في إثراء الواقع الرياضي المحلي، وتلعب دوراً مهماً في تعزيز رؤية الدولة ومكانتها على الساحة الرياضية اقليمياً ودولياً».

وأضاف سموه: «اختيار الفجيرة لتكون عاصمة العالم لبناء الأجسام من قبل الاتحاد الدولي، تأكيد على الثقة الكبيرة والمكانة المرموقة التي تحظى بها الإمارة في هذا المجال. وأود أن أتوجه بالشكر لجميع من صوت لاختيار الفجيرة. وسنعمل على أن تكون الإمارة وجهة داعمة لنشر هذه الرياضة وتعزيز حضورها وسيلة للتلاقي بين الشعوب، كما أود أن أشيد بجهود اللجنة المنظمة وفريق العمل الذي قام بإعداد الملف الخاص بالإمارة».

واستمع سمّوه خلال اللقاء الذي حضره أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ورؤساء عدد من الاتحادات الدولية لبناء الاجسام، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية إلى شرح مفصّل عن برنامج البطولة، والأهمية التي تمثّلها ومستوى النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية والقيمة التي أضافتها لإمارة الفجيرة ولاتحاد الإمارات والاتحاد الدولي للعبة، كما اطلع سموّه على عرض مفصّل لبرامج الاتحاد الدولي لبناء الاجسام واللياقة البدنية عن البطولات الي يقيمها، ومستوى التعاون المثمر الذي يجمعه مع اتحاد الإمارات والاتحاد الدولي واللجنة المنظمة للبطولة.

وخلال اللقاء وجّه سموه بضرورة الوقوف على مختلف التفاصيل المتعلّقة بتنظيم البطولة، وتوفير كلّ ما يلزم من إمكانات لوجستية وتنظيمية من أجل ضمان إنجاح الحدث وتحقيق أهدافه المنشودة وفقاً لأعلى المعايير والممارسات العالمية المتبعة في استضافة البطولات القاريّة والعالمية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.