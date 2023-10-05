بيانيتش: التدريب وجهتي المقبلة بعد اعتزال كرة القدم

أكد لاعب الشارقة، البوسني ميراليم بيانيتش، أنه لم يحدد بشكل واضح موعد اعتزاله كرة القدم، بينما أشار إلى أنه يتجه بنسبة كبيرة إلى مجال التدريب عقب انتهاء مسيرته كلاعب. وقال بيانيتش لصحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية: «إنه يشعر بالسعادة خلال تجربته مع نادي الشارقة»، موضحاً: «أرى أنني أعيش تجربة جميلة جداً في الإمارات، لقد كان موسماً مميزاً في الموسم الماضي، حقق الشارقة أربعة ألقاب، وأنا سعيد جداً بالأجواء مع الفريق».

وتحدث عن وجهته المقبلة بشكل عام، وقال: «لم أحدد مستقبلي حتى الآن، ولكن بشكل عام نظرتي لكرة القدم تغيّرت في السنوات الماضية، وأرى أنني قد أتجه إلى مجال التدريب عقب اعتزالي كرة القدم».

وأضاف: «أحب أن أصبح مدرباً يوماً ما، إذ إنني أحب كرة القدم وطريقة اللعب التي تعتمد على الاستحواذ على الكرة والسيطرة على نصف ملعب المنافس».

وتابع: «أشاهد كثيراً من المباريات، ويعجبني طريقة تدريب مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، ومدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، ومدرب برايتون الإيطالي روبرتو دي زيربي، وأتمنى أن أحصل على القليل من كل من هؤلاء المدربين الذين أحبهم وعملت معهم مثل ماسيمليانو أليغري».

وأشار اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً إلى أنه يشعر بالحنين إلى الدوري الإيطالي، الذي لعب فيه تسع سنوات مع ناديي روما ويوفنتوس، وقال: «كان لدي فرصة للعودة للعب في (الكالتشيو)، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكني فضلت البقاء مع الشارقة».

وزاد بقوله: «قبل رحيلي عن برشلونة كانت هناك إمكانية أن أعود إلى يوفنتوس، ولكن الجوانب المالية حسمت وجهتي إلى الدوري الإماراتي».

• بيانيتش: «فضلت البقاء مع الشارقة على العودة إلى إيطاليا في الصيف».