إيسيلا مدرباً لعجمان خلفاً للبرازيلي كايو

أعلن نادي بني عجمان رسميا تعاقده مع المدرب الروماني دانيال إيسيلا خلفا للبرازيلي، كايو زاناردي، والذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي عجمان حليفه الجرمن لـ "الإمارات اليوم"، إن التعاقد مع إيسيلا سيكون لنهاية الموسم مع خيار تمديد العقد لموسم أخر.

وأضاف: "التغيرات التي طرأت على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم فرضتها ظروف النتائج التي تحققت تحت قيادة المدرب السابق، والنادي لم يكن باستطاعته أن ينتظر لما هو أكثر من ذلك لتصحيح الأوضاع وإعادة الفريق إلى وضعيته ومكانته في بطولة الدوري".

وتولى إيسيلا تدريب بني ياس لمدة ثلاث مواسم، وانتهى عقده مع النادي بنهاية الموسم المنصرم.

كما قاد المدرب فريق استرا الروماني لتحقيق كأس رومانيا والسوبر الروماني، إضافة إلى وصافة الدوري الروماني، والتأهل لأول مرة في تاريخه للدوري الأوروبي، وعلى الصعيد الدولي عمل إيسيلا مساعداً لمدرب منتخب رومانيا الأول، ومدرباً لمنتخب رومانيا تحت 21، كما عمل مدرباً لنادي الحزم السعودي.