3 أسباب أبكت الوصلاوية.. وأسعدت العين وشباب الأهلي

فرط فريق الوصل في الصدارة المشتركة بعد سقوطه في فخ التعادل 3-3 أمام مضيفه خورفكان، أمس، على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليصل بذلك «الإمبراطور» للنقطة 10، فيما انفرد كل من العين وشباب الأهلي بالقمة برصيد 12 نقطة، أما خورفكان فأصبح رصيده أربع نقاط.

ووقفت ثلاثة أسباب رئيسة وراء التعادل الذي حمل طعم الخسارة للوصل أولها عدم استثمار التقدم بثلاثية نظيفة في أول ربع ساعة من اللقاء وحسم اللقاء لصالحه بصورة مبكرة، وثاني الأسباب كان في حالة التراخي الواضح في أداء اللاعبين بعدم التسجيل من الفرص السهلة التي حصلوا عليها، وأما السبب الثالث فتمثل في عدم الاستفادة من النقص العددي في صفوف منافسهم بعد طرد كل من الأوزبكي عبدالله كخرمنجون ومسعود سلمان بالبطاقة الحمراء.

وبالعودة للمباراة، فقد تقدم الوصل مبكراً بواسطة السويسري هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة الثانية، وأضاف اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة السابعة، بينما أحرز فابيو ليما الهدف الثالث في الدقيقة 14 وهو التقدم الذي لم يحافظ عليه «الإمبراطور»، إذ سجل أصحاب الأرض هدف تقليص الفارق في الدقيقة 52 بواسطة لورينسي ناسسيمنتو، فيما أضاف محمد الجنيبي الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وكان منعرج اللقاء في حصول ثنائي خورفكان على بطاقتين حمراوين في الدقيقة 68 للأوزبكي عبدالله كخرمنجون وفي الدقيقة 81 لمسعود سلمان وهو ما أتى بردة فعل إيجابية ومغايرة إذ بثت الروح في نفوس اللاعبين وألهبت حماستهم، وزادت من رغبة الفريق في تعديل النتيجة وهو ما نجح فيه البديل أنتونيو فالمور في الدقيقة 1+90.

وفي مباراة ثانية، تخطى فريق الجزيرة عقبة منافسه البطائح 3-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد، ليواصل بذلك «فخر أبوظبي» انتصاراته للأسبوع الثاني على التوالي، رافعاً رصيده للنقطة التاسعة، فيما تجمدت نقاط الضيوف عند أربع نقاط، وذلك في مباراة شكل فيها هداف الفريق الدولي علي مبخوت علامة استفهام بصيامه عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي.

وقص أصحاب الأرض شريط أهداف اللقاء بعد أن ترجم عبدالله رمضان في الدقيقة 19 تمريرة زميله أليخاندرو بوزويلو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك، لكن الضيوف نجحوا في إدراك التعادل قبل استراحة بين الشوطين وتحديداً في الدقيقة 2+45 بواسطة باولينهو دوس سانتوس بتسديدة قوية أيضاً من داخل منطقة الجزاء.

ولم يهدر أصحاب الأرض فرصة التقدم، إذ نجحوا في تسجيل هدف التقدم عبر أليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 53 ليشتعل اللقاء مجدداً، قبل أن ينهي عمر تراوري أحلام الضيوف بتسجيل الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 8+90.