رديف اتحاد كلباء يظفر بكأس الإمارات لكرة الصالات

ظفر فريق اتحاد كلباء بكأس الإمارات لفرق الرديف بعد فوزه في المباراة النهائية، أول من أمس، على خورفكان بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 4-4. من جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء راشد سعيد بن فريش الكندي، الجهود التي بذلها الفريق مهنئاً الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، مقدماً الشكر إلى جمهور كلباء على مساندته الفريق طوال المباراة.