شباب الأهلي في «قمة السعادة»

واصل فريق شباب الأهلي انطلاقته القوية وحقق الانتصار الرابع على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك بحسم قمة الجولة أمس، أمام ضيفه الوحدة بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الرابعة، ليتشارك في صدارة الدوري مع العين بـ12 نقطة، حيث يتفوق العين بفارق الأهداف، بينما تجمدت نقاط «العنابي» عند ست نقاط.

ويدين شباب الأهلي بالفضل لحارس مرماه حسن حمزة الذي كان سداً منيعاً أمام سيل الهجمات المتتالية للوحدة، إذ تصدى لسبع فرص خطرة. وجاءت المباراة قوية من بدايتها حين وضع مؤنس دبور «الفرسان» في المقدمة في الدقيقة السابعة، لكن الضيوف نجحوا في إدراك التعادل بواسطة عمر خريبين من ركلة جزاء (39)، ورجح كارتابيا كفة أصحاب الأرض بالهدف الثاني (43)، وعزّز رينان فيكتور التقدم بالثالث (66).

وفي بقية مباريات أمس، انتزع كلباء فوزاً كبيراً بنتيجة 5-3 أمام مضيفه عجمان، وسجل أهداف كلباء لاعب عجمان عصام فايز بالخطأ (32)، وفومبيجر (36) ومهدي قايدي (48 و59)، ودانيال بيسا (49)، وجاءت أهداف عجمان من خلال (هاتريك) للمغربي وليد أزارو في الدقائق 5 و72 و5+90 «ركلة جزاء»، ليضع كلباء النقطة الرابعة في رصيده، وظل عجمان بنقطة واحدة.

وعلى جانب آخر، سيطر التعادل السلبي على مواجهة بني ياس وضيفه فريق الإمارات، في مباراة كانت رتيبة، وشهدت تعمد بعض لاعبي الفريقين إضاعة الوقت، وهو ما جعل حكم المباراة عمر آل علي يحتسب 12 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الثاني فقط، علماً بأنه احتسب أربع دقائق فقط في الشوط الأول، ليخوض بذلك الفريقان لقاء من 106 دقائق كاملة، وبالتعادل وصل أصحاب الأرض إلى النقطة الرابعة وبلغ الضيوف النقطة الخامسة.