«الزعيم» يعود للتدريبات ويفتح ملف آهال التركماني

خضع لاعبو العين لحصة تدريبية صباح أمس على استاد خليفة بن زايد، بغرض استرجاع اللياقة البدنية بعد اللقاء الصعب أمام الشارقة، حيث ضاعف لاعبو العين جهودهم في المباراة بسبب النقص العددي منذ الشوط الأول. وشهد المران الذي أشرف عليه المدرب الهولندي شرودر تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، إذ اكتفت الأولى بتفكيك العضلات وأداء بعض الجمل التكتيكية في الملعب، وأجرت الثانية مراناً في الصالة الرياضية، وذلك في إطار تحضيرات «الزعيم» لاستقبال منافسه فريق آهال التركماني مساء الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا.