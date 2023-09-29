الإمارات تواجه الكويت وقطر مع مصر في نصف نهائي البطولة العربية للبادل

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، الذي سيشهد يوم غدٍ السبت مواجهة بين الكويت والإمارات، ولقاء قطر ومصر، ضمن منافسات النسخة الأولى من البطولة العربية للبادل، التي ينظمها الاتحادين العربي والإماراتي للبادل، وتقام منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي بمشاركة 11 دولة عربية.

فيما يلتقي يوم غدٍ السبت أيضاً، منتخبي البحرين والمغرب في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، ومنتخبي سلطنة عمان والأردن في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن.

وأقيمت اليوم الجمعة 8 مباريات على فترتين صباحية ومسائية، وفي المجموعة الأولى تفوق المنتخب الإماراتي على نظيره المغربي 2-1، في مواجهة حاسمة بين المنتخبين على بطاقة التأهل بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة.

وأنهى المنتخب الإماراتي الأمور مبكراً بالفوز في أول مواجهتين للمباراة، فحقق فارس الجناحي وعبدالله العبدالله الفوز

على رضا العمراني ومأمون العلمي بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6-1 و6-2.

ثم حسم الثنائي عبدالله أهلي وعمر بهروزيان الأمور في المباراة الثانية التي حققا فيها الفوز على خليل الطال ومحمد العلمي بمجموعتين دون مقابل 6-2 و6-2.

وانتهت المواجهة الثالثة لصالح المنتخب المغربي بسبب إصابة اللاعب فهد الجناحي وعدم قدرت على إكمال اللقاء رفقة محمد الجناحي ضد ربيع تشاكي ومحمد رضا فرتات.

و ضمن المنتخب القطري صدارة الترتيب بعد تفوقه على منتخب سلطنة عمان 3-0، وفي إطار نفس المجموعة جاء المنتخب المغربي بالمركز الثالث بعد تفوقه على منتخب العراق 3-0.

أما في المجموعة الثانية، فحسم المنتخب الكويتي صدارة الترتيب بعدما تفوق على البحرين 2-1، كما فاز المنتخب الكويتي خلال الفترة الصباحية على نظيره السوري 3-0، فيما صعد المنتخب المصري بالمركز الثاني بعدما تفوق في مباراتين على المنتخبين الأردني والسوري على التوالي بنفس النتيجة 3-0 و3-0.

كما تفوق على المنتخب المصري على نظيره السوري 3-0، وضمن نفس المجموعة الثانية حقق المنتخب البحريني الفوز على نظيره السوداني 3-0.