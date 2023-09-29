"متسابق" يحتفظ بلقب "دبي جويل ستيكس" البريطاني

احتفظ الجواد "متسابق" بشعار "شادويل" وإشراف المدرب شارلز هيلز، بلقب سباق "دبي جويل ستيكس" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية "جروب 2"، وجرى اليوم الجمعة في نسخته الـ 36 على مضمار "نيوماركت" البريطاني العريق.

ونجح الفارس جيم كراولي في تكرار سيناريو العام الماضي، بالبقاء على مقربة من كوكبة خيول المقدمة خلال المراحل الأول للسباق الذي امتد لمسافة 1600 متر عشبي، قبل إطلاق العنان له في المراحل الأخيرة نحو القبض على الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و24 ثانية و71 جزء من الثانية، بفارق "الرأس" عن صاحب المركز الثاني الجواد البريطاني "ريغال رايلتي" بإشراف المدرب مايكل ستوت وقيادة الفارس ريان مور، فيما ذهب المركز الثالث للجواد "جانديت" بإشراف المدرب ريتشارد هانون وقيادة الفارس بات دوباس.