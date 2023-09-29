كلباء يقسو على "البرتقالي" بخماسية

انتزع كلباء فوزا كبيرا قوامه خمسة أهداف مقابل ثلاثة على حساب مضيفه عجمان، اليوم ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وكان البرتقالي البادىء بالتسجيل عن طريق مهاجمه المغربي وليد أزارو، الذي استغل كرة مرتدة من الحارس وأكملها داخل الشباك. ولكن كلباء استفاق وقلب الطاولة على مستضيفه، وسجل عصام فايز هدفا بالخطأ في مرماه، عند محاولته ابعاد عرضية حبيب الفردان "32".

وأضاف السلوفيني، أندريس فومبرغار، الثاني من كرة مرتدة إليه من عصام فايز، وضعها في سقف المرمى "36"، وعزز الإيراني مهدي قائدي، من تقدم الضيوف بإضافة الهدف الثالث، قبل الخروج للاستراحة من انفراد بالمرمى، من تمريرة دانييل بيسا، والتي ضرب بها دفاع البرتقالي "45+3".

وواصل كلباء تألقه، وتمكن من إضافة الرابع عن طريق الإيطالي دانييل بيسا، من ضربة جزاء، والتي نفذها بنجاح على يسار الحارس، "49". وعاد مهدي قائدي ليزور شباك عجمان، ويسجل الهدف الشخصي الثاني والخامس لفريقه، مستغلا هفوة في دفاع عجمان وأودع الكرة على يسار الحارس "59".

ونجح أزارو في تقريب النتيجة بإضافة الهدف الثاني له ولفريقه، بعد عرضية محمد إسماعيل، التي لعبها وارتدت من القائم، ليُكملها بعد ذلك في المرمى "72".

واختتم أزارو أهداف اللقاء بتسجيل "هاتريك" شخصي له والثالث لفريقه من ضربة جزاء "90+5".