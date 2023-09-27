السنغالي بابي أولى صفقات «سلة الظفرة»

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة في نادي الظفرة، السوري علي الشطي، عن تعاقد النادي مع السنغالي بابي ماغويت ديبو (27 عاماً) في أولى صفقات المحترفَين الأجنبيين لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد، في عقد يمتد لموسم واحد، من دون الإفصاح عن قيمة العقد.

وقال الشطي لـ«الإمارات اليوم»، إن: «اللاعب بابي البالغ طوله 206 سنتيمترات، يشكل إضافة على صعيد مركز لاعب الارتكاز في الفريق».

وأضاف: «يمتلك بابي خبرات احترافية، سواء بمشاركته مع منتخبات بلاده، أو على صعيد التجارب الاحترافية، سواء في الدوريات الأوروبية ومنها في جورجيا، أو في أميركا وآخرها في الدوري المكسيكي».