شهدت قائمة «توب 5» للجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين تنوّعاً كبيراً بتميز أربعة أندية هي العين وشباب الأهلي والوصل والإمارات، في صدارة التقييم الأسبوعي وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختص بالشأن الرياضي مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل كل من جمهور العين وألفريد شرودر وعلي صالح وحسن حمزة وباكو ألكاسير على لقب الأفضل في الجولة المنصرمة.

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