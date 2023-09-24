شباب الأهلي يواصل انتصاراته.. وحسن حمزة يخرج بـ"شباك نظيفة"

واصل فريق شباب الأهلي سلسلة انتصاراته وحقق فوزاً ثميناً بهدفين نظيفين خارج ملعبه في على حساب البطائح في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اليوم الأحد على استاد خالد بن محمد، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليضع الفريق النقطة التاسعة في رصيده في المركز الثاني، خلف العين المتصدر بفارق الأهداف، بينما تجمدت نقاط "الراقي" عند أربع نقاط.

ويدين "فرسان دبي" بالفضل للحارس حسن حمزة الذي كان نجماً في اللقاء وتألق في التصدي لمجموعة من هجمات أصحاب الأرض، وكان الأخير قد وجد نفسه اساسياً عقب تعرض الحارس الأول ماجد ناصر لإصابة في الرباط الصليبي فيما لم تنجح محاولات الإدارة المكثفة في التعاقد مع الحارس فهد الظنحاني من بني ياس.

ووضع الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا فريقه شباب الأهلي في المقدمة في الدقيقة 57 بعد مجهود فردي ومهاري قبل أن يسدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء عجز خط الدفاع ومن خلفهم حارس مرماهم إبراهيم عيسى، فيما أمن البديل يحيى الغساني النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 82 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.