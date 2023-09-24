علي خصيف: إدارة الجزيرة كانت حريصة على تخفيض وزني

كشف حارس مرمى فريق الجزيرة، علي خصيف أن إدارة ناديه كانت حريصة على تخفيض وزنه، وهو ما بدا واضحاً على هيئة الحارس الدولي خلال مباراة اتحاد كلباء التي جمعت بين الطرفين مساء أمس، ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهي المواجهة التي انتهت بفوز «فخر أبوظبي» برباعية نظيفة.

وقال خصيف في تصريحات صحافية عقب اللقاء: «أود أن أشكر الأخوة في نادي الجزيرة لأنهم كانوا حريصين على تخفيضي لوزني، عائلتي كان لها دور في ذلك، وأيضاً الكادر الطبي في النادي».

وحول الانتصار الثمين الذي حققه فريقهم في اللقاء، قال خصيف: «منافسنا اتحاد كلباء فريق قوي ولديهم لاعبون أكفاء، أهم شيء كان بالنسبة لنا هو تحقيق النقاط الثلاث وذلك بغض النظر عن الأداء، لكننا في هذه المباراة استطعنا أن نجمع بين الأداء والنتيجة».

وفي المقابل، أعرب لاعب فريق اتحاد كلباء سلطان عادل عن خيبة أملهم الكبيرة بسبب الخسارة على ملعبهم وأمام جماهيرهم، معتبراً أن تقدمهم للجانب الهجومي ترك مساحات في الخط الخلفي.

وقال في تصريحات صحافية عقب نهاية اللقاء: «أعتذر للجماهير التي حضرت، لقد سعينا من أجل إسعادهم ولكننا سنعمل على أن نفرحهم في المباريات المقبلة، بالتأكيد الخسارة لن تؤثر فينا، نحن لاعبون محترفون وسنعمل على تفادي الهزيمة في المباريات المقبلة».