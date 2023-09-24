إنييستا

قالت صحيفة «سبورت» الكاتالونية إن النجم الإسباني أندريس إنييستا أبدى إعجابه الشديد بلاعب برشلونة لامين يامال (16 عاماً)، مشيرة إلى أن لاعب نادي الإمارات توقع أن يكون لنجم برشلونة الواعد مستقبل باهر إذا حافظ على نفسه وطور من مستواه خلال الفترة المقبلة.

بيئة

وفّر ولي أمر لاعب مميز في التايكواندو بيئة رياضية نموذجية لنجله وتعاقد مع مدرب على نفقته الخاصة ووفر صالة رياضية بالمنزل للبطل الموهوب إلى جانب تدريباته في النادي بعد أن وجد فيه بطلاً في المستقبل.

تبرير

برر مدرب في دوري أدنوك للمحترفين عدم الرد على الاتصالات الهاتفية بأنه لا يقتصر عليه وحده بل إن معظم مسؤولي النادي لا يردون معتقداً أن ذلك بتوجيه رسمي من الإدارة.