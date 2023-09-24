الياسي: البطائح تنتظره مباراة صعبة في نهائي كأس الصالات

قال مدير فريق كرة الصالات بنادي البطائح أحمد الياسي إنهم متفائلون بعد العودة القوية للفريق، وبلوغه نهائي كأس الاتحاد.

وأكد لـ«الإمارات اليوم»: «تنتظرنا مباراة صعبة وقوية في النهائي كونها تأتي أمام فريق قوي ومتمرس في النهائيات مثل دبا الحصن، ولكننا على ثقة عالية بإمكانات الجهاز الفني واللاعبين ووقفة جمهور البطائح المحب لفريقه وهي بلاشك مباراة تحتاج إلى الكثير من الجهود والإصرار للظفر بنتيجتها.

ويخوض البطائح ودبا الحصن المباراة النهائية الثلاثاء المقبل في قاعة نادي مليحة في الشارقة. وجاء تأهل البطائح بعد فوزه على كلباء بنتيجة 5-3، وفوز دبا الحصن على خورفكان بهدف نظيف.