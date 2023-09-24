«سيسكاني» و«ليف يور دريم» يدافعان عن لقب «غودولفين» في «برايس فون يوروبا» الألماني

يدفع فريق «غودولفين» العالمي، بالثنائي «سيسكاني» و«ليف يور دريم» للدفاع عن لقب «الشعار الأزرق» في سباق «برايس فون يوروبا» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى لمسافة 2400 متر عشبي، ويجري اليوم في نسخته الـ61 على مضمار كولون الألماني.

ويتطلع جوادا «غودولفين» السير على خطى زميلهما في الإسطبل «ريبلس رومانس» المتوج العام الماضي بلقب السباق الألماني، ونجح في إهداء الشعار الأزرق لقباً رابعاً تاريخياً، بعد كل من «كتب» و«مأمول» و«كامبانولوجيست» أعوام 2001 و2003 و2011.

وظهر «سيسكاني» البالغ من العمر خمس سنوات، ويشرف على تدريبه شارلي آبلبي، بشكل جيد في زيارته السابقة لألمانيا نوفمبر الماضي، وشغل مركزاً ثالثاً في سباق «غروسر برايس فون بايرن»، قبل أن يقدم نتائج لافتة في موسم 2023 حين فاز في فبراير الماضي في سباق «ند الشبا تروفي» لخيول الفئة الثالثة، وفي يونيو الماضي حين فاز في سباق «بيلمونت غولد كب» لخيول الفئة الثانية على مضمار «بيلمونت» الأميركي.

بدوره ينشد «ليف يور دريم» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، الانتصار الأول في سباقات التصنيف الرفيع، بعد سلسلة من النتائج الجيدة في سباقات «التكافؤ»، آخرها الشهر الماضي بشغله مركزاً ثالثاً في سباق «إيبور هانديكاب» ضمن مهرجان «إيبور» الذي جرى على مضمار «يورك» البريطاني، وسبقها في يوليو بانتزاع انتصار صريح في سباق «هريتج هانديكاب» على مضمار «نيوماركت» ضمن مهرجان «جولاي فيستيفال».

• السباق يقام على مضمار كولون الألماني لمسافة 2400 متر عشبي.