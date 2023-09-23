منتخب الرماية لأصحاب الهمم يغادر إلى البيرو استعداداً لبطولة العالم

غادرت بعثة منتخب الرماية لأصحاب الهمم، فجر أمس، متجهة إلى عاصمة البيرو ليما، للمنافسة على بطولة العالم للرماية، المقامة بنسختها التاسعة، من 21 حتى 28 الجاري، بمشاركة 260 رياضياً، من 54 دولة، والمؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024». وتضم بعثة الإمارات 20 عضواً، من ضمنهم 11 بطلاً وبطلة، بطموح المنافسة على منصات تتويج بطولة العالم، في قائمة يتقدمها عبدالله العرياني، وعبدالله الأحبابي، وعبيد الدهماني، وعائشة المهيري، بجانب الوجوه الشابة الجديدة، مع ياسر الدرعي، وسيف الظاهري، ومحمد الهاشمي، ومحمد الحبسي، وسيف الحميري، وأحمد بوهليبة، ومنى حسن.

وينشد المنتخب في مونديال البيرو المنافسة على 31 ميدالية تتضمنها البطولة، وسط مقارعة العديد من الأبطال البارالمبيين، من منتخبات، سلوفاكيا، والصين، وهولندا، والهند، بجانب المنتخب الصربي المرشح الأقوى للذهب، والمدافع عن لقبه في النسخة الثامنة التي أقيمت العام الماضي بضيافة مدينة العين في الإمارات.