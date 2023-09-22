22 لاعباً في تجمع منتخب اليد استعداداً للتصفيات الآسيوية

استأنف المنتخب الوطني لكرة اليد، أمس، تجمعه الداخلي، الممتد حتى 11 أكتوبر المقبل، بمشاركة 22 لاعباً، في إطار الاستعدادات لكل من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «أولمبياد باريس 2024»، في العاصمة القطرية الدوحة من 18 إلى 28 أكتوبر المقبل، متبوعة بالبطولة الآسيوية الـ21 للمنتخبات المقرر انطلاقتها مطلع 2024.

واستدعت لجنة المنتخبات، برئاسة فيصل الطواش، 22 لاعباً للانتظام تحت القيادة الفنية للمدرب الجديد للمنتخب الفرنسي دانيلو برستوفاك، وهم: محمد إسماعيل، أحمد هلال، أحمد عبدالله، سيف علي، طارق شاهين، إبراهيم القرص، هلال جهاد، عبدالرحمن خميس، مرزوق أحمد، راشد فرامرز، راشد سعيد، مبارك عبدالله، بلال مال الله، محمد عبدالله، سعيد مبارك، سالم خلفان، زايد محمد، إبراهيم البلوشي، سعود سليمان، صالح جمعة، صلاح بشير، وعبدالله خميس.

وتقتصر فترة الإعداد على التدريبات في الفترة المسائية على أن تمتد الفترة الأولى حتى الثلاثاء المقبل، وتقام على صالة المدرسة الفرنسية بالقوز، وتتبع بالفترة الثانية التي تقام على صالة نادي النصر على مدار يومي الأربعاء والخميس، ومن ثم الخلود لأولى محطات الراحة، قبل العودة للتدريبات مجدداً يوم 30 سبتمبر الجاري على صالة المدرسة الفرنسية، والاستمرار بالتدريبات حتى الخامس من أكتوبر المقبل، ومن ثم التوجه إلى مدينة العين لخوض تجربتين وديتين مع المنتخب العُماني.

يذكر أن المنتخب الوطني ينافس في قطر، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم بجواره صاحب الضيافة، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والصين، والهند، فيما تقتصر المجموعة الثانية على خمسة منتخبات، هي: البحرين، وإيران، والكويت، واليابان، وكازاخستان.