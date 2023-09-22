8 خيول عربية تتنافس على لقب كأس الوثبة في تكساس

يستضيف مضمار لون ستار بارك في ولاية تكساس الأميركية اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، البالغة جائزته 10 آلاف دولار أميركي. ويشهد السباق البالغ طوله 1400 متر، مواجهة قوية بين ثمانية خيول عربية أصيلة، لم يسبق لها الفوز، ولكنها حققت نتائج جيدة، أبرزها المهر «أبتاون وولك ذا لاين» لجون وكريستا هيننجزجارد، بإشراف كارلوس باديلا وقيادة أدريان موراليس، وسبق للمهر البالغ من العمر ثلاث سنوات والمنحدر من نسل «بيرننغ ساند» المشاركة في ثلاثة سباقات حل خلالها في المركز الثاني مرتين.

ومن أبرز المرشحين لتحقيق الفوز المهرة «دريم» لبلاك بوتر، بإشراف تيري إيتون، وقيادة فيكتور مانويل أوريتا، وشاركت «دريم» المنحدرة من نسل «باسق الخالدية» والبالغة من العمر ثلاث سنوات، مرتين حلت خلالهما في المركزين الثاني والثالث.

وتسعى «إيرين» لمالكها لين بينيت، وبإشراف ثندر جونسون، وقيادة سيلسو رودريجوز، لإيجاد موقع لها في المنافسة بحكم الخبرة التي تمتلكها، حيث شاركت الفرس البالغة ست سنوات، والمنحدرة من نسل «نيشان» في 17 سباقاً حلت خلالهما في المركز الثاني خمس مرات.