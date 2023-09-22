الجزيرة الحمراء يستقبل النجم الإيطالي ماتيراتزي

استقبل مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، برئاسة سيف الزعابي، نجم الكرة الإيطالي ولاعب نادي إنتر ميلان والمنتخب الإيطالي السابق ماركو ماتيراتزي، وتم خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس الإدارة علي الغزالي، والأمين العام عبدالناصر عمران، ومشرف الفريق الأول حسن الزعابي، والأمين العام المساعد أحمد العلكيم، وعقد الجانبان اجتماعاً بحثا خلاله سُبل التعاون الرياضي بين الجانبين.

ويعد ماتيراتزي، سفيراً لشركة «راسينج سيتي» والوفد المرافق له، الذي يضم موريس بنجولي وناصر التميمي الشريكين في الشركة.

واصطحبت إدارة الجزيرة الحمراء الوفد في جولة في مرافق ومنشأت النادي الحديثة، ومتابعة تدريبات فرق كرة القدم.