الأرجنتين تحتفظ بصدارة تصنيف «فيفا».. و«الأبيض» الـ 8 آسيوياً

شهد التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي صدر أمس، تعزيز الأرجنتين بطلة العالم صدارتها للتصنيف الدولي، ولم يتغير ترتيب أول خمسة منتخبات بعد الفترة الدولية. واحتفظت الأرجنتين التي أزاحت البرازيل من القمة، في أبريل الماضي، بالمركز الأول بعد الفوز على الإكوادور وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026 في وقت سابق هذا الشهر. وتمسكت فرنسا بالمركز الثاني أمام البرازيل (الثالثة) وإنجلترا (الرابعة) وبلجيكا (الخامسة).

وكانت البرتغال الوحيدة التي تقدمت مركزاً في قائمة العشرة الأوائل لتصبح في المركز الثامن، بينما تراجعت إيطاليا للتاسع. وتحتل كرواتيا السادس وتليها هولندا، بينما أكملت إسبانيا قائمة العشرة الأوائل. وتقدم في الترتيب المغرب (13) وكولومبيا (16) والدنمارك (18) واليابان (19).

وتصدر منتخب اليابان تصنيف آسيا يليه إيران ثم كوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية وقطر والعراق ثم منتخب الإمارات ثامنا.