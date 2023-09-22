العربي يصطدم بالظفرة في قمة الجولة الثالثة لدوري «الهواة»

يستضيف العربي المتصدر بست نقاط عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غدٍ فريق الظفرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، وتُعدّ الجولة الثالثة إحدى الجولات القوية في البطولة، كونها تضم مباريات قوية فنياً، ويمكنها أن تغيّر في ترتيب فرق البطولة.

وتتميز الجولة الثالثة بمباريات قوية، إذ تبحث ستة فرق عن تحقيق الفوز الأول.

ويبرز للواجهة يوم غدٍ أيضاً مواجهة صاحب المركز الثاني العروبة برصيد ست نقاط مع مضيفه مصفوت (أربع نقاط)، حيث يتطلع العروبة للفوز والبقاء في أحد المركزين الأول أوالثاني، فيما يتطلع مصفوت لفوز يصعد به إلى مركز أفضل، وفي مباراة لا تقل أهمية عن سواها يلعب دبا الحصن مع «غلف إف سي» في مباراة مفصلية للفريقين، إذ لم يحقق «غلف إف سي» أي نتيجة ايجابية إلى الآن، فيما يسعى أبناء الحصن إلى مواصلة تصحيح المسار، خصوصاً أنه تنتظره مباراة صعبة مع الظفرة في الجولة الرابعة، وتختتم مواجهات اليوم الأول بمباراة مسافي مع «غلف يونايتد»، حيث يبحث الفريقان عن تحقيق أول انتصار في الموسم الحالي.

ويستضيف الحمرية يوم بعد غدٍ الجزيرة الحمراء في قمة كروية جديدة تجمع فريقين مؤثرين يقودهما مدربان مواطنان، هما: مدرب الحمرية محمد إسماعيل، ومدرب الجزيرة الحمراء عيد باروت، ويتطلع الحمرية برصيد ثلاث نقاط للعودة إلى المنافسة بعد الخسارة الثقيلة أمام الظفرة بثلاثية في الجولة الماضية، فيما تطمح كتيبة عيد باروت إلى الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الظفرة، وتستكمل مباريات اليوم الثاني بلقاء الفجيرة الباحث عن فوزه الثاني على ملعبه أمام التعاون الذي اكتفى بالتعادل السلبي في آخر جولتين.

ويلتقي دبا الفجيرة على ملعبه مع «سيتي» في مواجهة مهمة وصعبة، إذ يبحث الفريقان عن تحقيق ثاني الانتصارات في الموسم الحالي، ويلعب أيضاً الرمس مع «يونايتد».

• الحمرية يلاقي الجزيرة الحمراء بعد غدٍ في مواجهة يقودها مدربان مواطنان.