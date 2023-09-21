بعثة منتخب الدرّاجات تغادر إلى الصين اليوم

تغادر بعثة منتخب الدرّاجات إلى الصين صباح اليوم من أجل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية. وتضم بعثة المنتخب حمد الطنيجي إدارياً، ويوسف ميرزا مديراً فنياً، وبدر ثاني مدرباً، والمدلك جون، وسارجيد فني درّاجات، إضافة إلى خمسة دراجين هم أحمد المنصوري الذي يشارك في سباق الأمونيوم بالمضمار، وأربعة دراجين في بطولة الطريق وهم جابر المنصوري، سيف الكعبي، عبدالله الحمادي، وعبدالله جاسم، كما تضم البعثة لاعبتين هما صفية الصايغ وزهرة حسين.



