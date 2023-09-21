نادي مينيرو يرفض 3.5 ملايين دولار من شباب الأهلي لضم برينو

أكدت وسائل إعلام برازيلية أن نادي أميركا مينيرو رفض عرضاً من شباب الأهلي للتعاقد مع اللاعب الشاب برينو كاسكاردو، قبل إغلاق باب القيد في دوري أدنوك للمحترفين.

وقالت صحيفة «سبورتي أر 7»، إن شباب الأهلي قدّم عرضاً رسمياً بلغت قيمته 3.5 ملايين دولار لكسب خدمات اللاعب البالغ 19 عاماً.

وأشارت إلى أن اللاعب أبدى استعداده للانتقال إلى «الفرسان»، إلى جانب موافقة نادي بالميراس الذي يمتلك 40% من الحقوق الاقتصادية لبيع برينو، ولكنه اصطدم برفض أميركا مينيرو عرض شباب الأهلي.

ويلعب برينو كاسكاردو في خط الوسط ويبلغ 19 عاماً، إذ نشأ في فريق الناشئين في نادي بالميراس، وانتقل على سبيل الإعارة إلى إبراشينا البرازيلي لموسم واحد في 2021-2022 قبل أن ينتقل في صفقة انتقال حر إلى أميركا مينيرو في أغسطس 2020، مع الإبقاء على 40% من قيمة عقده بحوزة بالميراس.

وصعد برينو إلى الفريق الأول في فريق أميركا في أبريل الماضي، حيث شارك مع الفريق في 22 مباراة وأحرز ثلاثة أهداف، ويعد من الركائز الأساسية في النادي البرازيلي.