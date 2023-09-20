تدريبات مكثفة لـ «فيكتوري» على شواطئ دبي استعداداً لـ «مونديال فورمولا1»

يرفع فريق فيكتوري وتيرة تحضيراته تأهباً للمشاركة في منافسات جائزة إيطاليا الكبرى (ريغوني - ساردنيا) الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا1) التي تنطلق نهاية الشهر الجاري وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.

ويخوض الفريق الذي يضم أحمد الفهيم قائد زورق «فيكتوري 3» والمتسابق السويدي أريك ستارك قائد زورق «فيكتوري 4»، تدريبات مكثفة على شواطئ دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع بإشراف الجهازين الفني والإداري للفريق، قبل توجه الوفد منتصف الأسبوع المقبل إلى روما، ومن هناك إلى مدينة أولبيا.

ويحتل قائد زورق «فيكتوري 4» المتسابق السويدي أريك ستارك، المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا1) برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زميله أحمد الفهيم المركز رقم 16 برصيد ثلاث نقاط.