فريق أبوظبي بطل العالم في زوارق الفورمولا2.. بإنجاز القمزي

فاز فريق أبوظبي للزوارق السريعة بلقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، بعد أن حصد زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي المركز الثاني في الجولة قبل النهائية التي أقيمت في مدينة بيسو البرتغالية، ليصل إلى النقطة رقم 55 في صدارة الترتيب العام للبطولة، ويحسم البطولة قبل جولة كاملة على النهاية.

وحقق لقب هذه الجولة المتسابق الليتواني إدراجس ريابكو بعد أن انطلق في الصدارة منذ الدورة الأولى، في حين حافظ راشد القمزي على المركز الثاني حتى نهاية السباق، مفضلاً عدم المجازفة وإنهاء المنافسة بأعلى رصيد من النقاط، من أجل الوصول للهدف، وهو التتويج ببطولة الموسم.

وقال القمزي، الذي حقق اللقب الرابع على صعيد البطولة: «بداية السباق في الجولة الثالثة كانت صعبة، حيث إن البوابة الأولى كانت تتطلب الكثير من التركيز لحظة التجاوز، وبقيت في المركز الثاني مفضلاً ألّا أغامر بتجاوز صاحب الصدارة في السباق إدجراس حتى لحظة رفع العلم الشطرنجي، وذلك كي أحافظ على حظوظي قوية بالفوز باللقب وهو ما حدث بالفعل».

• القمزي أنهى سباق البرتغال بالمركز الثاني وحسم نقاط اللقب.