المدرب هيلمان مرشح للعودة إلى دوري المحترفين

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب البرازيلي أودير هيلمان تلقّى عرضاً لتدريب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الجاري. وأبدى مدرب الوصل السابق عدم ممانعته لخوض تجربة جديدة في الإمارات، خصوصاً أنه يعيش حالياً في دبي عقب رحيله عن سانتوس البرازيلي في يونيو الماضي.

يُذكر أن أودير هيلمان تولّى تدريب الوصل في ديسمبر 2020 حتى نهاية موسم 2020-2021 خلفاً للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب، إذ قدم «الإمبراطور» مستويات جيدة تحت قيادة المدرب البرازيلي، ما أسهم في توقيع عقد جديد معه يمتد حتى يونيو 2023. وقاد هيلمان الوصل في 55 مباراة وحقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 18 وخسر في 17، بينما أحرز 86 هدفاً ودخل مرماه 75 هدفاً.