تأهل البطائح وخورفكان لنصف نهائي كأس الصالات

تأهل فريقا البطائح وخورفكان إلى الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات لينضما إلى فريقي اتحاد كلباء ودبا الحصن وذلك بختام منافسات الدور ربع النهائي التي أقيمت أول من أمس.

وفاز البطائح على مليحة 6-0، وجاءت الأهداف عن طريق عبدالله الفلاسي، ومحمد عبيد، وخالد الحمادي، وعلي الحمادي، وراشد عبيد، وعبدالقادر حاج، كما فاز خورفكان على الحمرية 3-2 حيث سجل لخورفكان سعود خالد وأحمد الحمادي وأحمد النقبي، بينما سجل هدفي الحمرية خالد سعيد وخليفة محمد.

وسيلعب اتحاد كلباء مع البطائح، بينما يلتقي دبا الحصن مع خورفكان يوم الخميس المقبل في الدور نصف النهائي.

بدوره، قال مدرب البطائح عدنان الهولي لـ«الإمارات اليوم»: «أكثر ما ميز المباراة حضور الجمهور وتفاعله مع أحداثها».