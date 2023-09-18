4 مكاسب لـ «يد الشارقة» بعد التتويج الأول بكأس الاتحاد

حقق فريق اليد بنادي الشارقة، بطل خماسية الموسم الماضي، أربعة مكاسب بعد تتويجه باللقب الأول في مسابقة «كأس الاتحاد»، افتتاحية الموسم الجديد لمرحلة الرجال 2023-2024، عقب فوزه أول من أمس في المباراة النهائية على ضيفه مليحة بنتيجة 24-16 في بطولة اقتصرت وفق نظامها على المشاركة باللاعبين المواطنين.

وأكد الشارقة بتتويجه بـ«كأس الاتحاد» باسمها الجديد، جاهزية لاعبي الخبرة والعناصر الشابة من مرحلتي الشباب والناشئين الذين تم الزج بهم في المباراة النهائية، ليحصل «الملك» على بطولات اليد المحلية.

للإطلاع على المكاسب الأربعة التي حققها فريق اليد بنادي الشارقة، يرجى الضغط على هذا الرابط.