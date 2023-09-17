«اتحاد التنس» يطلق سلسلة بطولات «مبادلة أبوظبي» لمدة 5 سنوات

أعلن «اتحاد التنس» تنظيمه سلسلة بطولات «مبادلة أبوظبي» المحلية، برعاية ودعم «مبادلة» من 29 سبتمبر الجاري إلى 15 ديسمبر المقبل.

وتقام سلسلة البطولات (15 بطولة) للمرة الأولى في الإمارات بتنظيم وتصنيف فني جديدين، حيث ستقام البطولات على تصنيفين هما «أ» و«ب»، للأعمار من 12 و14 و16 و18 عاماً، والرجال والسيدات، ولفئة الأساتذة للأعمار الأكبر من 35 عاماً، بمعدل خمس بطولات للتصنيف «أ»، و10 بطولات للتصنيف «ب».

وقال الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، إن تنظيم سلسلة البطولات المقبلة يعكس الرؤية المستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الداعمة لتوسيع الشراكات الاستراتيجية، كي تواصل رياضة التنس نهضتها على الصعيدين المحلي والدولي. وأضاف: «تم الاتفاق على إقامة سلسلة البطولات لخمس سنوات متتالية بأسلوب تنظيمي مبتكر يعزز الاستدامة الرياضية، وتتوزع مبارياتها بين العاصمة أبوظبي ودبي والفجيرة».

وأعلن المرزوقي أن نسخة العام الجاري 2023 من البطولة ستقام خلال 45 يوماً، بينما ستقام في السنوات المقبلة من 15 فبراير إلى 15 ديسمبر كل عام.

وأكد أن «اتحاد التنس» يطمح إلى تعزيز الجهود التنظيمية والفنية والإدارية لتصبح سلسلة بطولات مبادلة المحلية الأفضل على مستوى الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل، من خلال الاستفادة من البنية التحتية العالية التي تتمتع بها ملاعب الإمارات.