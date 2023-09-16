العربي والحمرية والعروبة تبحث عن النقطة السادسة في دوري الدرجة الأولى

تنطلق الساعة الخامسة و35 دقيقة مساء اليوم منافسات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، يلعب فيها «غلف إف سي» مع العربي في ملعب الأخير في أم القيوين، بينما يستضيف العروبة مسافي، ويحل الحمرية ضيفاً على الظفرة، ويلتقي غلف يونايتد مع ضيفه دبا الحصن.

وتبحث فرق العربي والحمرية والعروبة عن النقطة السادسة، بعد أن سجلت الانتصار في الجولة الأولى، حيث فاز العربي على غلف يونايتد، والحمرية على غلف إف سي، والعروبة على دبا الحصن.

وتتطلع الفرق التي تعرضت للخسارة في الجولة الماضية وهي دبا الحصن، وغلف يونايتد، وغلف إف سي، إلى تعويض خسارتها، على الرغم من أنها ستخوض مباريات صعبة، والأمر كذلك ينطبق على الظفرة الذي يتطلع لتعويض تعادله مع الجزيرة الحمراء بتحقيق فوز مهم.

بدوره قال المدير الرياضي لنادي «غلف إف سي» عبدالله بن عمر، إن لقاء العربي مهم وصعب، وشدد على أن «فريقه يسعى بقوة لاستعادة نغمة النتائج الإيجابية بعد تلقيه الخسارة في مباراة الافتتاح أمام الحمرية 3-1»، واصفاً منافسه العربي بالفريق القوي، مؤكداً أن الجهاز الفني عالج الظروف الصعبة التي صادفته في المباراة الماضية.

• العروبة يواجه اليوم اختباراً صعباً أمام مسافي.