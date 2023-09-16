فريق الإمارات للدرّاجات يحقق الفوز الـ 50 في الموسم الجاري

فاز مارك هيرشي درّاج فريق الإمارات بالمركز الأول في «كوبا ساباتيني» بإيطاليا، بزمن بلغ 4.47.15 ساعات، ليكون الفوز السادس له والـ50 للفريق هذا الموسم.

وتفوق هيرشي على بافيل سيفاكوف (من فريق إينيوس جريناديرز)، في انطلاقة ثنائية لخط النهاية، وفاز زميله تادي بوجاتشار بالمركز الثالث.

وفي «لا فويلتا»، تخطى فريق الإمارات مرحلتين جبليتين، حيث بذل خوان أيوسو وجواو ألميدا قصارى جهدهما في المنافسة، وحافظ أيوسو على المركز الرابع في التصنيف العام.