الظفرة يتعاقد مع البرازيلي فارياس

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الظفرة تعاقد مع اللاعب البرازيلي دايغو فارياس، ليمثله في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، قادماً من نادي الإمارات في عقد لموسم واحد.

وتعتبر الصفقة مميزة بالنسبة للظفرة، كون اللاعب يتمتع بإمكانات تهديفية كبيرة، ويُعد الهداف التاريخي لأندية الدرجة الأولى برصيد 108 أهداف. وأسهم فارياس بشكل كبير في مواسم ماضية بصعود فريقي دبا الفجيرة والإمارات إلى دوري أدنوك للمحترفين.