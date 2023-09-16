كأس اليد حائرة بين مليحة والشارقة اليوم

يحل فريق مليحة، في الخامسة من عصر اليوم، ضيفاً على نظيره الشارقة، في نهائي كأس الاتحاد، باكورة مسابقات موسم مرحلة الرجال 2023-2024.

وجاء تأهل الفريقين، باعتلائهما مع ختام الدور التمهيدي الذي أسدل الستار عنه الثلاثاء الماضي، صدارة مجموعتهما، بعد علامة كاملة لـ«الملك» في مجموعته الأولى برصيد تسع نقاط من الفوز في ثلاث مباريات، من دون خسارة أو تعادل.

وفي المقابل، احتاج مليحة إلى فارق الأهداف لضمان صدارته فرق المجموعة الثانية بعد تشاركه رصيد الثماني نقاط مع الجزيرة، في مجموعة شهدت منافسة قوية على القمة استمرت حتى الجولة الثالثة والأخيرة.

ويستند مدرب الشارقة التونسي سامي السعيدي في طموحات الفريق للظفر بأولى ألقاب الموسم إلى القوة الضاربة للعناصر الدولية لـ«الملك»، يبرز منهم أحمد هلال وصيف هدافا البطولة بإجمالي 14 هدفاً، بجانب كل من أحمد عبدالله، وطارق شاهين الذين نجحا على مدار المباريات الثلاث الماضية في تسجيل 9 و5 أهداف على التوالي.

بدوره، يعتمد مليحة بقيادة مدربه المصري وليد عبدالكافي، على كوكبة من العناصر صاحبة الخبرة، يتقدمهم متصدر ترتيب هدافي البطولة مبارك عبدالله صاحب رصيد 16 هدفاً، ومن خلفه أحمد إسماعيل صاحب رصيد ستة أهداف.