الرميثي: موعودون بمنافسة قوية في مونديال القوارب الشراعية

أكد مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، أن استضافة أبوظبي إحدى جولات بطولة العالم للقوارب الشراعية، للمرة الأولى (جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار)، التي تعد من المسابقات الأشهر على مستوى العالم في فئة الشراع الحديث، تعتبر «ترسيخاً لريادة أبوظبي في تنظيم كبرى البطولات وأشهرها في كل المجالات».

وأعلنت «مبادلة» ومجلس أبوظبي الرياضي، استضافة الجولة وتنظيمها في 13 و14 يناير 2024. وقال الرميثي في بيان أمس: «نرتبط في الإمارات ارتباطاً كبيراً بالبحر، ومن المعروف أننا أهل بحر بالدرجة الأولى، ولذلك فإن استضافة مثل هذا الحدث هي ترسيخ للمحبة والاعتزاز الكبير بالرياضة البحرية التي تعنى بالشراع بمختلف أنواعه».

وأضاف «بانتظار الجماهير لحظات جميلة من الإثارة والمتعة عبر هذه البطولة في يناير القادم، وسنكون موعودين بمنافسة قوية وتحد كبير، خصوصاً أن سرعات القوارب المشاركة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، وهو رقم قوي لهذه الفئة من القوارب الشراعية».

وسيتم تنظيم البطولة عبر سباقات فئة قوارب الـF50، التي تعتمد على التكنولوجيا، من خلال عملية إطلاق المنافسة ومتابعة النتائج طوال السباق، وتعتبر هذه القوارب الأغلى في فئة القوارب الشراعية.