10 سباقات تراثية تزيّن الموسم البحري الجديد على شواطئ دبي

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني الكامل لفعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2023-2024، الذي سينطلق يوم 23 الجاري بإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

ويتضمن البرنامج الزمني للموسم الجديد 2023-2024 فعاليات بحرية متنوّعة تشمل حزماً من السباقات والمهرجانات والبطولات الرياضية في العديد من الألعاب والفئات المختلفة التي تلبي رغبات عشاق الرياضات البحرية وتلمس شغف وحماس المتسابقين على مدار ثمانية أشهر تبدأ في سبتمبر الجاري وتختتم نهاية شهر أبريل المقبل.

وتشمل فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2023-2024 لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات كرنفالية احتفاء بإرث الآباء والأجداد عبر السباقات التراثية المخصصة للسفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً بإطفاء الشمعة 27.

وسيتضمن الموسم 10 سباقات رياضية متخصصة في الفئات المحلية، والتي تخص الشراعية التراثية المحلية والتي تحظى بشعبية جارفة منها ثلاثة سباقات في منافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، من بينها سباق القفال للمسافات الطويلة العريق الذي انطلق عام 1991 وينطلق سنوياً من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي حيث يحتفل في موعده العام المقبل بإطفاء النسخة رقم 33.

وتشمل حزمة السباقات الشراعية التراثية المحلية تنظيم جولتين ضمن بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما، ومثلها ايضاً ضمن بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والتي تعد أكاديمية لصقل المواهب وجيل المستقبل لهذه الرياضة حيث تشمل فئتي الناشئين تحت 16 عاماً والشباب تحت 21 عاماً.

ويتنافس عشاق رياضة قوارب التجديف المحلية 30 قدماً في ثلاث محطات خلال الموسم الجديد منها الجولتان الأولى والثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والمؤهلتان لشوطي أغلى البطولات سباق كأس آل مكتوم، الذي يصل هذا الموسم إلى النسخة رقم 27 منذ تأسيس الحدث عام 1998.

ويتصدر المشهد في الموسم الجديد 2024 منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية فاتحة الفعاليات العالمية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي أم- وهو السباق الذي يمثل الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2024، ويجمع الأبطال العالميين من أكثر من 20 دولة حول قارات العالم وكذلك نجوم المنتخبات الوطنية.

عرض ليلي

ومن المنتظر أن يشهد الموسم الجديد محطة متجددة مع العرض الليلي للدراجات المائية والمخصص لفئتي الاستعراض الحر والألواح الطائرة -هايدروفلاي- وذلك على هامش فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب في شهر مارس المقبل في مكانه المعتاد عند واجهة دبي هاربور.

برنامج الموسم الرياضي البحري

- 23 سبتمبر 2023: الجولة الأولى -الشراعية 22 قدماً.

- 30 سبتمبر 2023: بطولة الإمارات للتجديف الحديث.

- 21 أكتوبر 2023: الجولة الأولى -الشراعية 43 قدماً.

- 28 أكتوبر 20223: الجولة الأولى -السفن 60 قدماً.

- 4 نوفمبر 2023: الجولة الثانية -الشراعية 22 قدماً.

- 11 نوفمبر 2023: الجولة الثانية -الشراعية 43 قدماً.

- 18 نوفمبر 2023: بطولة دبي لصيد الأسماك -كاياك.

- 25 نوفمبر 2023: الجولة الأولى -التجديف 30 قدماً.

- 9 ديسمبر 2023: الجولة الثانية -التجديف 30 قدماً.

- 16 ديسمبر: الجولة الثانية -السفن 60 قدماً.

- 23 ديسمبر 2023: النسخة 27 لكأس آل مكتوم للتجديف.

- 6 يناير 2024: سباق دبي الدولي للدراجات المائية.

- 20 يناير 2024: بطل الإمارات للشراع الحديث.

- 3-4 فبراير 2024: بطولة دبي المفتوحة -كايت سيرف.

- 10 فبراير 2024: مهرجان قوارب التجديف كاياك وواقف.

- 28 فبراير-02 مارس 2024: بطولة دبي لصيد الأسماك.

- 02 مارس 2024: العرض الليلي للدراجات المائية.

- 20 أبريل 2024: سباق القفال 33.