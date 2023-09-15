أساطير دوري السلة الأميركي يحتفون بمشجعي «NBA» في أبوظبي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية عن طرح تذاكر حضور النسخة الأولى من «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي»، ومنطقة مشجعي NBA التي تعود مجدداً إلى العاصمة.

وتشهد الفعاليتان ظهوراً مرتقباً لأساطير ونجوم كرة السلة الأميركية كريم عبدالجبار وتيم هارداواي سينيور وغاري بايتون وكيني سميث، وذلك ضمن برنامج موسع من تجارب وأنشطة الجمهور الاستثنائية المقرر تنظيمها على هامش مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2023 المُقدّمة من شركة القابضة، والتي يتواجه خلالها فريقا دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز في مباراتين قبل بداية الموسم يومي 5 أكتوبر وأكتوبر المقبلين في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتتضمن هذه التجربة المُخصصة للجمهور حضوراً مميزاً لمجموعة من أبرز لاعبي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز، وغيرهم من أساطير كرة السلة الأميركية، بمن فيهم كريم عبدالجبار، المشارك في 19 من مباريات كل النجوم والفائز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في ست مناسبات؛ وكيني سميث، حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين. وتحتضن الفعالية العديد من الأنشطة، بما فيها تحدي المهارات ومسابقة الرميات الثلاثية بمشاركة عدد من لاعبي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز، إلى جانب عروض من فريق مافريكس الترفيهي وفريق تمبروولفز دانك الاستعراضي.