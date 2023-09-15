«اتحاد الطائرة» يعتمد آلية جديدة لمنح نقاط درع التفوق العام للأندية

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة آلية منح نقاط درع التفوق العام للأندية في الموسم المحلي الجديد، الذي يستهل نشاطه السبت المقبل بانطلاق منافسات كأس نائب رئيس الدولة. وقال عبدالعزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الطائرة في تصريح صحافي: «يحصل كل ناد على درجات، التفوق العام، وفق ترتيبه في كل مسابقة من مسابقات الاتحاد، في مختلف المنافسات والفئات، الرجال والسيدات، ويضاف إليها مجموع النقاط التي يحصل عليها كل ناد وفق مدى إسهامه في مجموعة من البنود الأخرى».

وأضاف: «من بين هذه البنود حصول كل ناد على خمس نقاط إضافية نتيجة مشاركته في كل مسابقة من مسابقات الاتحاد المختلفة، إضافة إلى ثلاث نقاط عن كل مدرب أو مساعد مدرب مواطن مسجل بكشوفاته، وفق معايير محددة».

وقال: «يمنح كل ناد ثلاث نقاط عن كل لاعب مسجل بالقائمة النهائية للمنتخبات الوطنية في البطولات الرسمية، كما يمنح ثلاث نقاط عن كل حكم جديد مواطن مرشح من قبل النادي، يسجل لأول مرة في كشوفات الاتحاد. وفي مباريات الكأس السبت المقبل، يلتقي الجزيرة مع الوصل، والعين مع بني ياس، وشباب الأهلي مع عجمان، والنصر مع حتا.