جارديم وراء تعاقد الريان القطري مع بن شرقي

أعلن الريان متصدر الدوري القطري لكرة القدم تعاقده مع الجناح الدولي المغربي أشرف بن شرقي، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع الجزيرة.

وقال النادي في بيان صحافي أمس: «نجح نادي الريان في التعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي (28 عاماً)، لينضم لكتيبة (الرهيب)، وسيكون المحترف السابع في صفوف الريان للموسم الرياضي 2023-2024».

وقال الريان إن التعاقد مع بن شرقي تم بالتنسيق مع مدرب الفريق، البرتغالي جارديم، الذي يعرف اللاعب، كونه درب الموسم الماضي شباب الأهلي. وسبق لبن شرقي أن لعب لأندية المغرب الفاسي والوداد والهلال، ولانس الفرنسي، والزمالك والجزيرة، كما لعب للمنتخب المغربي الأول.