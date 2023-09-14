المهرة «وداد» تتوّج بسباق الخيول العربية الأصيلة في فرنسا

فازت المهرة «وداد»، لياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بلقب سباق «سانت لوران» للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1400 متر، الذي أقيم أمس بمضمار تولوز الفرنسي، والبالغة جائزته 18 ألف يورو.

وشاركت «وداد» البالغة من العمر ثلاث سنوات، والمولودة بمزرعة الوثبة من نسل «نشوان الخالدية»، والفرس «نزيهة»، في السباق، بعد فوزها بسباق «بري أكا»، لمسافة 1400 متر، المخصص للمهرات والأمهار في سن ثلاث سنوات، والذي أقيم أخيراً بمضمار لاتست دو بوش بفرنسا.

وانتزعت «وداد» الفوز بتفوق كبير أمام 14 مهراً ومهرة، على المضمار العشبي.

وانطلقت «وداد» بإشراف دي موريسون، وقيادة إيملين ريفولت، بقوة وتفوقت بفارق نصف طول عن المهر «نابوكو» لمنصور خليل الشهواني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة انطوني كراستوس، وسجلت 1:26:30 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «منارة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست.