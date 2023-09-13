«بحر» من الفعاليات الرياضية في دبي.. والانطلاقة 23 الجاري

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في اجتماعه الشهري برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم البحري الجديد 2023-2024 التي تتضمن حزمة من الأنشطة والسباقات المتنوعة التي تواكب الأهداف الاستراتيجية المحدثة للنادي 2021-2027.

وقرر مجلس الإدارة في اجتماعه الذي ترأسه أحمد سعيد بن مسحار، بحضور نائب الرئيس سيف السويدي، وأعضاء مجلس الإدارة راشد العايل، وعيسى محمد، وخالد البلوشي، وخالد بن دسمال، وعلي بن ثالث، اعتماد 23 من الشهر الجاري موعداً لبدء النشاط البحري، وانطلاقة السباقات البحرية في الموسم الجديد 2023-2024.

وناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع تقارير اللجنة الرياضية في النادي وتصوراتها للموسم الرياضي البحري الجديد 2023-2024 الذي يتضمن العديد من الفعاليات والسباقات الرياضية البحرية المتنوعة، حيث ستكون بداية السباقات في الموسم مع أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، التي تجمع فئتي الشباب والناشئين يوم 23 الجاري، فيما تستمر السباقات حتى أبريل المقبل موعد ختام الفعاليات مع النسخة رقم 33 من سباق القفال للمسافات الطويلة المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينطلق من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي.

وأعرب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن أمنياتهم الصادقة لفرق العمل في الوحدات الإدارية واللجان التنظيمية ولجان التحكيم والمشاركين من نواخذة وملاك وبحارة ومتسابقين، التوفيق والسداد في إنجاح فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2023-2024، ومواصلة الحضور المتميز الذي وضع النشاط البحري في مقدمة اهتمامات أهل البحر.

ووجّه مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الاجتماع، الإدارة التنفيذية في النادي بمواصلة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد تزامناً مع إعلان سنة 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، تجسيداً لاهتمام القيادة الرشيدة وتأكيد أن مفهوم الاستدامة يعد أولوية وطنية كبرى، وكذلك مواكبة للحدث المرتقب الذي ستستضيفه دولة الإمارات، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر المقبلين.

وأكد مجلس الإدارة ضرورة تضافر الجهود لتوفير فرص متميزة لرياضيينا خلال الفعاليات المختلفة، من أجل الإعداد والتحضير للمشاركات الرسمية للمنتخبات الوطنية لتشكل دولة الإمارات حضوراً متميزاً في الملتقيات العالمية والدولية، ومن بينها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 33 المقررة إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل من 26 يوليو حتى 11 أغسطس، وتسبقها دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغتشو الصينية التي تنطلق هذا الشهر وتستمر حتى الثامن من أكتوبر المقبل.

يذكر أن فعاليات الموسم تشمل السباقات التراثية في بطولات دبي للسفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً، وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً. ويمثل سباق القفال للمسافات الطويلة والمخصص للسفن 60 قدماً الذي يحتفل هذا الموسم بالنسخة رقم 33، الحدث الأبرز ومسك الختام للفعاليات، إلى جانب أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، المتمثل في سباق كأس آل مكتوم الذي يحتفل بإطفاء الشمعة 27.

• الموسم البحري يبدأ ببطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.