نجما السلة الليتوانية يشاركان طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم في مباراة ودية

زار لاعبا كرة السلة الليتوانية دارجوس لافرينوفيتش، وكشيشتوف لافرينوفيتش، مركز راشد لأصحاب الهمم، وتجول النجمان بين أقسام المركز واطلعا على خدماته المختلفة، وبرامجه التأهيلية والتدريبية، وتابعا ما يقدمه من أنشطة في ورش التدريب المهني من زراعة ونجارة وتطريز، وغيرها بهدف تطوير وصقل مهارات الطلبة، ووزعا الهدايا على أطفال المركز بالإضافة إلى قمصان تحمل تواقيعهما، إلى جانب مشاركتهما طلبة المركز في مباراة ودية لكرة السلة تم تنظيمها على هامش الزيارة.

وحضر الاستقبال جمال الشعفار وعارف العامري ورئيس مجلس إدارة شركة افيا للحلول المتقدمة جيدميناس زيمليس، وكان في استقبالهم مريم عثمان، مدير عام المركز وعدد من الطلبة ومديري الأقسام والمعلمين.

من جهتها، قالت مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم مريم عثمان في تصريحات صحافية، إن زيارة نجوم الرياضة لمراكز تأهيل ورعاية أصحاب الهمم، لها دور في تحفيز أبناء هذه الفئة، مضيفة أن «هذه الزيارات تلعب دوراً مهماً في تشجيع أصحاب الهمم وتحفيزهم على التفاعل مع المجتمع المحلي، وتسهم ذلك في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وترفع من مستوى قدراتهم على العطاء».